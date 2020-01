Huurcontract VIP-vliegtuigen Defensie: “risico op spionage is groot”

Defensie heeft een huurcontract afgesloten voor twee luxevliegtuigen waarmee prominenten zullen vliegen. De ‘witte vloot’, bedoeld voor notabelen zoals het koningshuis, de regering, leiders van de NAVO en de Europese Commissie, was aan vervanging toe. Maar volgens bronnen binnen de inlichtingenwereld is er een groot risico op spionage aan verbonden. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag. Het contract voor de twee Falcon 7X-toestellen van constructeur Dassault werd binnengehaald door Abelag. Ook aan Flying Group – dat het moest afleggen tegen Abelag – zouden veiligheidsrisico’s verbonden zijn.

Inlichtingenbronnen wijzen erop dat geen van die twee kandidaten ideaal is. “Het gevaar dat er in die vliegtuigen getapt zou worden, is gigantisch”, citeren de kranten een bron in de inlichtingenwereld. Via Abelag bestaat er een risico op Chinese spionage, bij Flying Group kan niet uitgesloten worden dat vroeg of laat Rusland afluisterapparatuur in de toestellen installeert.

In het leasingcontract is bovendien niet enkel de huur van het vliegtuig inbegrepen, maar ook het onderhoud. Als het leasingbedrijf gecompromitteerd is, hebben zij bij een onderhoud vrij spel om spionageapparatuur in het toestel weg te moffelen, aldus de kranten.

Navraag leert dat de militaire inlichtingendienst ADIV niet werd gevraagd het risico te evalueren, luidt het voorts. Volgens Defensie was zo’n onderzoek niet nodig. “Het dient pas opgestart te worden na de gunning van het contract. De ADIV onderzoekt dit risico momenteel.”

bron: Belga