Belgen in het buitenland – Ook Tottenham kan pletwals Liverpool niet afstoppen

Liverpool heeft zaterdag op de 22e speeldag van de Premier League opnieuw de volle buit veroverd. The Reds van coach Jürgen Klopp haalden het bij het Tottenham van José Mourinho met 0-1. Roberto Firmino (37.) nam even voor halfweg de enige treffer voor zijn rekening. De Spurs, met Toby Alderweireld de hele partij op het veld, konden nadien de gelijkmaker niet meer afdwingen. Divock Origi viel bij Liverpool negen minuten voor tijd in. Bij de thuisploeg zat Jan Vertonghen de hele partij op de bank.

Liverpool profiteert met de zege optimaal van het puntenverlies van eerste achtervolger Leicester City, dat zich eerder zaterdag thuis liet verrassen door Southampton (1-2). Liverpool voert de stand aan met 61 punten, een heel eind voor Leicester (45 ptn) dat dan nog een wedstrijd meer telt. Manchester City, derde met 44 punten, kan zondag mits winst op Aston Villa naar de tweede stek wippen. De Spurs (30 ptn) volgen als achtste.

– Ligue 1 –

Olympique Lyon haalde het op de 20e speeldag van de Franse Ligue 1 met 1-2 bij Bordeaux. Cornet (50.) en Dembélé (53.) wisten kort na rust de 1-0 van Briand (15.) uit. Jason Denayer viel bij Lyon in de 90e minuut in om mee te helpen de zege veilig te stellen.

Lyon (29 ptn) staat in de stand samen met Nantes op de vijfde stek.

