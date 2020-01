150.000 betogers in Parijs

Overal in Frankrijk zijn er vandaag opnieuw betogingen geweest tegen de pensioenplannen van de Franse regering. In de hoofdstad Parijs kwamen zo’n 150.000 manifestanten samen. Dat meldt de vakbond CGT. In Parijs waren er ook incidenten. Manifestanten, van wie sommige gemaskerd, gooiden ramen aan diggelen en smeten met projectielen in de richting van de ordediensten. Die reageerden met traangas. De betogers kregen de steun van honderden “gele hesjes”.

Donderdag werd ook al gemanifesteerd tegen de pensioenhervorming. In heel Frankrijk kwamen toen volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 452.000 mensen op straat, van wie 56.000 in Parijs.

Bron: Belga