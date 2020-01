Sp.a wil komaf maken met taksen voor schooltoezicht

Oppositiepartij sp.a wil scholen verbieden om taksen in te voeren voor schooltoezicht. Fractieleidster in het Vlaams Parlement Hannelore Goeman zegt dat sp.a daarover een resolutie zal indienen. De sp.a-fractieleidster reageert daarmee op berichten over scholen die nu ook extra kosten aanrekenen wanneer kinderen ’s middags een dutje op school moeten doen. Die “slaaptaks” komt dan in veel gevallen bovenop de “boterhamtaks”, de rekening die veel ouders moeten betalen voor het middagtoezicht.

“De dutjes- en boterhammentaksen zijn asociaal en drijven werkende ouders op kosten”, zegt Goeman. Ze pleit daarom voor een verbod op extra taksen en wil in ruil extra middelen voor de scholen om het toezicht te voorzien. Daarnaast pleit sp.a er ook voor om bij zoveel mogelijk kleuterscholen een crèche te voorzien. Zo is er voor elk kindje dat wat slaap automatisch nodig heeft een kwaliteitsvolle opvang voorzien en is de stap van de crèche naar de kleuterklas meteen minder zwaar voor kinderen en ouders.

Ook minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt de slaaptaks ongepast.”Je kan moeilijk extra geld vragen aan de ouders als je al extra geld krijgt van de minister. Ik voorzie dit jaar al 70 miljoen euro extra voor onze kleuterklassen. Daarbovenop komt er in de komende jaren nog eens 100 miljoen euro bij voor het volledige basisonderwijs. Net omdat ik weet dat er nieuwe noden zijn in de kleuterklas en dat er extra handen nodig zijn. Maar je kan dit dus moeilijk doorrekenen aan de ouders. Dat is dubbelop”, zegt hij vrijdag in Het Laatste Nieuws.

bron: Belga