Remco Evenepoel start in Ronde van Italië

Remco Evenepoel (19) start in de Ronde van Italië. Het nieuws hing al langer in de lucht en werd vandaag officieel bevestigd en bekendgemaakt door zijn team op de stage in het Spaanse Calpe. “Ik rijd er mijn eerste Grote Ronde”, zegt hij, “ik kijk er enorm naar uit.” Evenepoel wordt op 25 januari 20 en maakt dus zijn debuut op jonge leeftijd in een grote Ronde. Dat wordt de Giro in mei. “Hallo iedereen, ik heb een grote mededeling te maken”, klinkt het in een videoboodschap die werd verspreid door Deceuninck-Quick.Step. “Ik start in de Giro, mijn eerste grote ronde. Ik kijk er enorm naar uit en het wordt een enorme ervaring om te zien hoe ik me voel om zo’n drie weken te koersen in een ronde. Het wordt een ontdekkingsreis om zo’n ronde te beleven.”

“Het wordt ook één van de eerste keren dat ik zal koersen in Italië als prof”, gaat hij verder. “Ik denk dat het een goede ervaring wordt en hopelijk zal ik er heel goede herinneringen aan hebben. Ik kijk er echt naar uit en ik hoop dat ik me elke dag zal amuseren en veel zal leren.”

De 103e Giro begint op 9 mei in Boedapest en eindigt op 31 mei in Milaan.

bron: Belga