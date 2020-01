Marathonkampioen Wilson Kipsang geschorst voor overtredingen van dopingreglement

De Keniaanse marathonloper Wilson Kipsang is voorlopig geschorst omdat hij verschillende overtredingen tegen het dopingreglement beging. Dat liet de Athletics Integrity Unit (AIU) vandaag weten. Kipsang is voormalig wereldrecordhouder op de marathon, olympisch bronzen medaillewinnaar en de enige man die ooit Eliud Kipchoge klopte. Kipsang, 37 ondertussen, overtrad artikels 2.4 en 2.5 van de internationale dopingreglementering. De ene regel gaat over het foutief invullen van de whereabouts, de andere over het “saboteren of poging tot saboteren van dopingcontroles”. De Keniaan is voorlopig geschorst in afwachting van een definitieve uitspraak.

Een kleine naam is Kipsang in de atletiekwereld allesbehalve. In 2012 won hij olympisch brons op de marathon, in 2013 bracht hij het wereldrecord op 2u03:23. Hij is de enige die ooit huidig wereldrecordhouder Eliud Kipchoge versloeg op de marathonafstand en is ook de enige loper die al vier keer onder de 2u04 dook. Kipsang won in zijn carrière al vijf Major Marathons: Berlijn, Tokio, New York en twee keer Londen.

bron: Belga