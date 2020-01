LinkedIn populairder dan Instagram

Het professionele netwerk LinkedIn blijft fors groeien en is met ongeveer 3.750.000 Belgische gebruikers populairder dan Instagram. Toch blijkt Facebook zoals steeds de grootste sociaalnetwerksite in ons land. Dat blijkt uit cijfers van analysebureau NapoleonCat. Vooral bij jonge carrièremakers vindt LinkedIn een publiek. Net geen 60 procent van alle LinkedIngebruikers is tussen de 25 en 34 jaar oud. De tweede grootste groep op LinkedIn zijn die tussen 35- en 54-jarigen met bijna een miljoen gebruikers, zowat een vierde van de LinkedInconsumenten in ons land.

Daarnaast telt België ongeveer 3,5 miljoen Instagramgebruikers. Opmerkelijk is dat een iets oudere jongerengeneratie de grootste groep gebruikers op de fotodeelapp wordt. Slechts een jaar geleden vormden jongeren tussen 18 en 24 jaar oud de grootste groep op Instagram, in december 2019 zijn dat de 25- tot 34-jarigen met 28,4 procent van de Instagrammers. In verhouding zitten ook nog steeds heel wat meer jongeren op het netwerk dan oudere generaties. Iets meer dan een derde van de gebruikers op Instagram is jonger dan 25, voor Facebook is dat slechts een vijfde.

Toch blijft Facebook nog steeds de grootste in België. Bijna 7,5 miljoen gebruikers telt het sociale netwerk in ons land. Daarvan is zowat 1,5 miljoen van de gebruikers ouder dan 55 jaar. In 2019 werd Facebook overigens het minst gebruikt in de lente en de zomer. In de eerste acht maanden daalde het gebruik met bijna 800.000 gebruikers. Vanaf september steeg dat gebruik terug, met een miljoen actieve gebruikers meer dan in augustus. Facebooks berichtendienst, Messenger, telt in België zo’n 5 miljoen actieve gebruikers.

bron: Belga