Infrabel zet warmtecamera’s in tegen spoorlopers in Brussel

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel neemt binnenkort een ingenieus systeem met warmtecamera’s in gebruik om het probleem van de spoorlopers in de drukke Brusselse Noord-Zuidverbinding aan te pakken. Dertig camera’s in de tunnel zullen de sporen non-stop monitoren en indien nodig alarm slaan. Infrabel registreerde vorig jaar voor het tweede jaar op rij minder meldingen van spoorlopers. Het waren er 705, 8 procent minder dan een jaar eerder. Hoewel verschillende initiatieven op het terrein al resultaten opleverden, is het probleem nog steeds groot, zegt Infrabel.

Op de Brusselse Noord-Zuidverbinding, waar elke dag 1.200 treinen passeren, heeft Infrabel een nieuw detectiesysteem laten installeren. Het gaat om warmtecamera’s die perfect werken in donkere omstandigheden. “Op basis van een set vooraf gedefinieerde regels kan het camerasysteem een onderscheid maken tussen mensen, dieren, treinen en andere voorwerpen”, zegt het bedrijf.

Wanneer er een detectie is, is het de bedoeling om meteen een alarmsignaal te versturen naar een controlekamer. Daar kan dan snel de situatie geanalyseerd worden. Wanneer het effectief om een spoorloper gaat, gaat de verlichting in de betrokken tunnelkoker aan en klinkt er een automatische omroeping met de waarschuwing om de gevarenzone onmiddellijk te verlaten. Voor elk type incident is er een specifiek scenario met de gepaste maatregelen.

Vorig jaar viel er een dodelijk slachtoffer door spoorlopen en raakten drie mensen gewond. In 2018 vielen er vier doden en zes zwaargewonden. Daarnaast wegen spoorlopers zwaar op de stiptheid van de treinen. Vorig jaar ging het om 128.820 minuten vertraging. Uit Brussel kwamen de meeste meldingen.

Spoorlopers riskeren niet alleen hun leven, maar ook een zware straf. “Spoorlopen is een overtreding van de eerste graad en wordt bestraft met een geldboete van 80 tot 2.000 euro”, zegt Infrabel. Maar ook een gevangenisstraf tot vijf jaar is een mogelijkheid.

De cijfers staan ook in Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure.

bron: Belga