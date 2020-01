Gent en Zulte Waregem winnen oefenduels, Genk speelt gelijk tegen Keulen

AA Gent heeft vandaag op oefenstage in het Spaanse Oliva een krappe 3-2 zege geboekt tegen de Duitse derdeklasser FC Ingolstadt. De manschappen van coach Jess Thorup leken lange tijd op een draw af te stevenen tot Giorgi Kvilitaia drie minuten voor tijd voor de winnende treffer zorgde. De Georgiër scoorde eerder net na rust ook al de tweede Gentse treffer. Laurent Depoitre had de Gentse rekening geopend. Nieuwe aanwinst Sulayman Marreh maakte zijn eerste minuten voor de Buffalo’s. Racing Genk speelde in zijn eerste oefenwedstrijd van de dag, op stage in Benidorm, 1-1 gelijk tegen Bundesliga-club FC Keulen. De Duitsers kwamen op het uur op voorsprong, maar Bongonda zorgde twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Nieuwkomer Mats Daehli maakte zijn debuut. Later op de dag (om 17u30) werkt een tweede groep spelers van de landskampioen nog een tweede oefenduel af, tegen het Hongaarse Ferencvaros.

Zulte Waregem tot slot versloeg in Marbella het Nederlandse PEC Zwolle. Middenvelder Mathieu De Smet, de broer van STVV-linksachter Thibault De Smet, maakte de eerste twee treffers. Voor Zwolle zorgde Reza Ghoochannejhad (ex-STVV en Standard) voor de aansluitingstreffer, maar Kainourgios legde vier minuten voor tijd de 3-1 eindstand vast.

bron: Belga