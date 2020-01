Centrum voor Cybersecurity raadt gebruikers van Windows 7 aan om snel te veranderen

Wie op zijn of haar computer nog Windows 7 van Microsoft gebruikt, kan maar beter snel overschakelen op Windows 10 of een ander up-to-date besturingssysteem. Daartoe roepen het Centrum voor Cybersecurity (CCB) en consumentenorganisatie Test-Aankoop vandaag op. Op 14 januari zet Microsoft de ondersteuning van Windows 7 stop. Windows 7 werd in 2009 gelanceerd. Wegens de evoluties in de technologie en nieuwe beveiligings- en prestatievereisten, trekt Microsoft ruim tien jaar later de stekker uit het besturingssysteem. Dat wil niet zeggen dat computers met Windows 7 plots niet meer zullen werken. Wel zal Microsoft niet meer in veiligheidsupdates voorzien. “Computers die nu nog draaien op Windows 7 worden bijzonder kwetsbaar voor cyberaanvallen”, waarschuwt het CCB.

Ongeveer 90 procent van de computers in België draait op een besturingssysteem van Microsoft. De jongste tijd zijn veel Windows-gebruikers overgestapt op Windows 10, maar volgens het CCB heeft nog steeds 12,77 procent van de computers Windows 7. Bijna vier vijfde (79,9 procent) heeft Windows 10 geïnstalleerd. Ook de versies XP, Vista, 8 en 8.1 – waarvan Microsoft eerder al de ondersteuning stopte – blijven dus nog in mindere mate in gebruik.

Dat het gebruik van oudere versies van Windows risicovol is, bewijzen ook de statistieken. “In België gebeurt 96 procent van alle waargenomen infecties op oudere versies van Windows terwijl ze slechts 20 procent van alle Windows-computers uitmaken”, luidt het.

bron: Belga