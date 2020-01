nog t.e.m. 12/1

Na een succesvolle premièrereeks in De Roma vorig jaar brengt het sociaal-artistieke theatergezelschap Tutti Fratelli zijn voorstelling De onzichtbaren opnieuw naar Antwerpen, dit keer in de Bourlaschouwburg. In de voorstelling, geregisseerd door Reinhilde Decleir en Nico Sturm, scheppen de fratelli hun eigen wereldorde, een ode aan de fantasie en hun liefde voor mekaar. De onzichtbaren is een aanklacht op het doodzwijgen van mensen aan de rand van de maatschappij, maar ook een avond waar iedereen kan vliegen, Bruegel herleeft en er snoep te over is.

