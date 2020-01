VIDEO. Vrouw bevalt van vier kinderen op jaar tijd

Een Amerikaanse vrouw Alexzandria Wolliston is in één jaar twee keer bevallen van een tweeling. De tweelingen, telkens twee jongens, werden tien maanden na elkaar geboren.

In een interview met CNN vertelt ze dat de eerste tweeling in maart 2019 werd geboren. Ze beviel van twee jongens: Mark en Malakhi. Ze genoot volop van de eerste maanden van haar jongens, tot bleek dat Wolliston opnieuw zwanger was: wéér een tweeling. “Ik had nooit gedacht dat ik twee tweelingen zou kunnen krijgen. Hoe gek is dat?”, vertelt ze in het interview. Afgelopen 27 december is Wolliston opnieuw bevallen van een twee jongens: Kaleb en Kaylen.

Kinderen van haar oma

Wolliston wist niet dat het krijgen van tweelingen bij haar in de familie zat, maar dit jaar ontdekte ze dat haar beide oma’s een tweeling hebben verloren bij de geboorte. Daarom denkt ze dat haar vier tweelingjongens geschenken waren van haar grootouders die hun kinderen verloren. “Ik heb het gevoel dat mijn oma’s me hun kinderen hebben gegeven, omdat ik twee keer een tweeling heb gehad en zij hun tweeling zijn verloren. Ik heb de tweelingloterij gewonnen.”

Wolliston heeft ook al een 3-jarig dochtertje. Kortom: ze is niet van plan binnenkort weer zwanger te worden. Aan vijf kinderen heeft ze voorlopig wel genoeg vreugde.