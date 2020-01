Zon keert morgen weer

Het blijft deze namiddag zwaarbewolkt of betrokken met kans op buien of lichte regen. Het blijft nog zeer zacht, met maxima tussen 9 of 10 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden in Laag- België. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur. Dat meldt het KMI. Vanavond is er eerst tijdelijk intensere regen, en tegen het einde van de nacht bereikt mogelijk een tweede regenzone ons land. De minima gaan van 5 tot 8 graden.

Morgenochtend wordt het vanaf de kust stilaan droger, met ruimte voor brede opklaringen. In de Ardennen blijft er kans op een lokale bui. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden.

Morgenavond en -nacht blijft het overal droog en klaart het verder op. Het sein voor een droge zaterdag met voornamelijk veel hoge wolkenvelden en ruimte voor zonneschijn. Het kwik kan tot 8 graden gaan.

Vanaf zondag zou de kans op regen weer toenemen, en aan dat weerbeeld zou de dagen nadien niet veel veranderen.

bron: Belga