WTA Auckland – Flipkens en Van Uytvanck naar kwartfinale in dubbelspel

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck hebben zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/251.750 dollar).

Het duo versloeg de Australische Monique Adamczak en de Sloveense Katarina Srebotnik met 7-6, 4-6 en 10-6 in de beslissende tiebreak.

Om door te stoten naar de halve finales, moeten ze voorbij de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Duitse Laura Siegemund.

In het enkeltoernooi verloor Kirsten Flipkens (WTA 72) maandag in de eerste ronde met twee keer 7-5 van de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 262). Alison Van Uytvanck (WTA 47) had het dinsdag moeten opnemen tegen Laura Siegemund (WTA 73), maar ze moest ziek forfait geven. Een dag later bleek de Grimbergse voldoende hersteld om te dubbelen.

