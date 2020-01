VS zegt bereid te zijn tot “onvoorwaardelijke” onderhandelingen met Iran

Na de Iraanse wraakactie tegen de door de VS gebruikte militaire bases in Irak hebben de Amerikanen hun aanbod tot een gesprek met Iran hernieuwd. “We zijn bereid tot ernstige, onvoorwaardelijke onderhandelingen met Iran”, schreef de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Kelly Craft, in een brief aan de VN-Veiligheidsraad. De brief dateert wel van gisteren. Doel van mogelijke onderhandelingen zou zijn om verdere risico’s voor de internationale vrede en veiligheid te vermijden, net als een verdere escalatie door Iran. Craft zegt dat de VS de voorbije jaren steeds opnieuw een diplomatieke oplossing heeft gezocht voor het conflict. Maar als de situatie in het Midden-Oosten dat zou vereisen, dan is de VS voorbereid om “extra maatregelen” te nemen om Amerikanen in de regio te beschermen.

De Iraanse president Hassan Rohani op zijn beurt waarschuwde de VS vandaag dat het een “gevaarlijk antwoord” riskeerde als het Witte Huis meer interventies zou proberen te ondernemen in de regio. De moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een Amerikaanse drone leidde al tot een raketaanval van Iran op Amerikaanse troepen in Irak.

VS-president Donald Trump zei gisteren dat Iran nu “lijkt in te binden”. Maar Rohani dreigde met meer vergeldingsmaatregelen als dat nodig zou blijken. “Als de VS een nieuwe fout maakt, zal het een zeer gevaarlijk antwoord krijgen”, zou Rohani volgens het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim verklaard hebben in een telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson.

De internationale coalitie die onder leiding van de Verenigde Staten tegen IS (Islamitische Staat) vecht, heeft ondertussen gezegd dat ze haar militaire activiteiten in Irak opschort om zich toe te spitsen op de bescherming van haar manschappen.

“De internationale coalitie tegen IS heeft de militaire activiteiten in Irak op pauze gezet om te focussen op de bescherming van de Iraakse basissen die onderdak bieden aan coalitietroepen”, zei de alliantie op haar Twitter-account. “Onder meer het trainen van partners en het ondersteunen van hun operaties tegen IS” werden opgeschort, voegde de coalitie eraan toe.

De andere activiteiten worden gewoon voortgezet, waaronder de bestrijding van de “schadelijke propaganda” van IS en “de ontwrichting van hun financiën”.

bron: Belga