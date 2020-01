Staking in rusthuis Simonis in Jette opgeschort

De vergadering van donderdagavond tussen de vakbonden en de directie van het rusthuis Simonis in Jette heeft tot een akkoord geleid. “We kregen garanties en gaan onderhandelen over een sociaal plan”, verklaarde Nicolas De Commer van de socialistische vakbond SETCa na afloop. De stakingsacties werden daarom opgeschort. Op 24 december dienden SETCa en de christelijke bediendebond CNE een stakingsaanzegging in voor de rusthuizen Simonis en Wiart in Jette, die tot de groep Orelia behoren. Die groep had om 10 december aangekondigd Simonis te willen sluiten, en daarvoor de procedure-Renault te willen opstarten. Daardoor stonden 67 banen op de tocht.

In het rusthuis Wiart kloegen personeelsleden over de nieuwe directie die ze racisme, pesterijen, dreigementen en onwettelijke ontslagen verwijten.

Orelia-directeur Johan Poel zei dat het rusthuis Simonis op korte termijn door grote werken niet bewoond kan worden, maar dat de definitieve sluiting ervan nog niet beslist is. “Alle opties worden overwogen om een maximum aantal werknemers naar een van de andere rusthuizen van Orelia in de regio over te plaatsen. “Welke keuze ook gemaakt wordt, de belangen van onze medewerkers en bewoners zullen altijd voorop staan”, klonk het.

bron: Belga