Michel houdt vast aan nucleair akkoord

Het internationale akkoord over het nucleaire programma “blijft een belangrijk instrument voor regionale stabiliteit”. Dat heeft Europees Raadsvoorzitter Charles Michel vandaag gezegd. In een telefoongesprek heeft hij de Iraanse president Hassan Rohani opgeroepen om “onomkeerbare daden” te vermijden. “Het akkoord was een belangrijke verwezenlijking na jaren van intense internationale onderhandelingen en blijft een belangrijk instrument voor regionale stabiliteit. De Europese Raadsvoorzitter riep de Iraanse president op om onomkeerbare daden te vermijden”, zo staat in een beknopt verslag van het gesprek dat is verspreid door de persdienst van Michel.

De Amerikaanse president Donald Trump had de Europeanen gisteren nog opgeroepen om de kerndeal met Iran op te zeggen. Trump trok zijn land in 2018 terug uit het akkoord, waarin Iran in ruil voor de opheffing van economische sancties verbintenissen is aangegaan die de internationale gemeenschap moeten verzekeren dat het regime in Teheran geen atoomwapens ontwikkelt.

De Europeanen willen vermijden dat het nucleaire akkoord helemaal ten onder gaat in de huidige crisis. Ook Iran voelt zich in de huidige omstandigheden immers steeds minder gebonden. Zondag liet het land nog verstaan dat het zich niet meer zal houden aan de beperkingen die het akkoord oplegt met betrekking tot de verrijking van uranium.

De hoogoplopende spanningen in het Midden-Oosten lijken wel enigszins gemilderd sinds de Iraanse buitenlandminister Mohammad Javad Zarif en de Amerikaanse president Donald Trump gisteren boodschappen de wereld instuurden die op een de-escalatie wijzen. Michel sprak in zijn gesprek met Rohani dan ook de hoop uit dat “er geen verdere pogingen zullen zijn om de spanningen in de regio te verhogen”. De Belg herhaalde dat de EU haar contacten met alle partijen wil opvoeren om de spanningen te milderen.

Nog volgens het verslag zei Rohani dat de EU steeds een “stabiliserende” en “verantwoordelijke” rol heeft gespeeld in de regio en dat Iran bereid blijft om nauw samen te werken met de EU.

