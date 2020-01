Europese Unie weigert deelname aan bezoek aan Indiaas Kasjmir

De Europese Unie heeft geweigerd om deel te nemen aan een diplomatiek bezoek aan de Indiase deelstaat Kasjmir. Dat melden Indiase media. De Europese diplomaten zouden geen toestemming hebben gekregen om enkele vastgehouden lokale politici te ontmoeten, maar zouden met het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken onderhandelen om dat op een latere datum alsnog te doen. Het tweedaags bezoek aan Kasjmir, georganiseerd voor delegaties uit verschillende landen, ging vandaag van start en was het eerste sinds New Delhi in augustus vorig jaar de grondwettelijke autonomie van de deelstaat introk.

De Europese diplomaten hebben echter geweigerd, zeggen Indiase media. De Europeanen zouden ook lokale politici willen ontmoeten die in huisarrest worden vastgehouden sinds de onrust in Kasjmir opnieuw opflakkerde, maar kregen daar geen toestemming toe, waarop ze beslisten niet naar India af te reizen, klinkt het.

Het bezoek gaat wel nog door voor de vertegenwoordigers van vijftien andere landen, waaronder de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Nigeria en Argentinië, zegt het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens diplomatieke bronnen zou Europa nog altijd contact willen zoeken met de opgesloten politici, maar dan op een later tijdstip. “De Europese Unie is geïnteresseerd in het bezoek en blijft praten over de kalender en andere elementen met het minister van Buitenlandse Zaken”, klonk het aan het Franse persagentschap AFP.

Bron: Belga