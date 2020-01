Crash Teheran – Ook Boris Johnson gaat ervan uit dat vliegtuig werd neergehaald door raket

Ook de Britse premier Boris Johnson gaat ervan uit dat de Boeing 737 die woensdag neergestort is in de buurt van Teheran door een Iraanse grond-luchtraket werd neergehaald. Hij baseert zich daarvoor naar eigen zeggen op “een hoeveelheid informatie”. “Er is momenteel een hoeveelheid informatie beschikbaar” die erop wijst dat het vliegtuig “werd neergeschoten door een Iraanse grond-luchtraket”, “dat kan per ongeluk zijn gebeurd”, zei hij, kort na gelijkaardige verklaringen van de Canadese premier Justin Trudeau, in een mededeling. Johnson bevestigde voorts dat er zich onder de 176 slachtoffers vier Britten bevinden, in plaats van drie, zoals eerder.

Bron: Belga