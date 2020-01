Anderlecht leent Isaac Kiese Thelin uit aan Malmö

RSC Anderlecht leent aanvaller Isaac Kiese Thelin tot het einde van het jaar uit aan Malmö FF. Dat heeft de Zweedse club laten weten. De 27-jarige Thelin was in 2014 al korte tijd actief bij Malmö. Het jaar nadien verhuisde hij naar Bordeaux, waar Anderlecht hem in 2017 (eerst op huurbasis) wegplukte. In Brussel kreeg de Zweedse international (29 caps) maar moeilijk voet aan de grond. Uitleenbeurten aan Waasland-Beveren en het Duitse Bayer Leverkusen brachten weinig soelaas. In in totaal 37 wedstrijden kwam hij al die jaren bij paars-wit maar tot drie goals. Dit seizoen trof hij enkel in de Beker van België tegen tweedeklasser Beerschot raak.

“Het voelt erg goed dat de deal rond is”, reageerde Thelin. “Ook al speelde ik hier maar korte tijd, voelt dit als thuiskomen. Malmö blijft stappen vooruit zetten en heeft in Europa respect verdiend. We mikken op een nieuwe Zweedse titel.”

bron: Belga