“À la rencontre du plaisir” van Magritte wordt op 5 februari geveild in Londen

Op de jaarlijkse veiling “The Art of the Surreal” van Christie’s in Londen wordt op 5 februari het schilderij “À la rencontre du plaisir” van René Magritte verkocht. Het werk uit 1962 wordt voor het eerst te koop gesteld. De waarde wordt geschat tussen 8 en 12 miljoen pond (of 9,4 tot 14,1 miljoen euro), zo maakte het veilighuis bekend. De huidige eigenaars – vrienden van de kunstenaar – kochten het schilderij rechtstreeks bij Magritte en het werk bleef gedurende 50 jaar in dezelfde familiecollectie.

Het schilderij is een “iconisch werkstuk van Magritte en combineert meerdere van de meest emblematische motieven van de artiest in een enkele suggestieve afbeelding. Heel het universum en de imaginaire poëzie van Magritte zijn hier aan het werk”, aldus Christie’s.

In het midden staat een van Magritte’s meest bekende en raadselachtige personages, de eenzame man met de bolhoed, die in gedachten verzonken lijkt terwijl hij naar het landschap voor hem staart.

“Het is een krachtige illustratie, net als zijn beste ‘L’empire des lumières’ schilderijen, van de manieren waarop Magritte realistisch ogende symbolen van een normaal, gewoon en conventioneel leven heeft ingezet om ons, de kijker, terloops in een vertrouwde omgeving te trekken om ons dan te verrassen, ons ontregelen, zijn magische betovering over ons uit te oefenen, waardoor onze ervaring van de dagelijkse realiteit voor altijd verandert”, aldus Olivier Camu, vicevoorzitter van de afdeling Impressionisme en Moderne Kunst van Christie’s.

Link naar website Christie’s met afbeelding van “À la rencontre du plaisir” van Magritte

https://www.christies.com/about-us/press-archive/details?PressReleaseID=9197&lid=1

bron: Belga