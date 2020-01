Waarschuwing: gebruik geen tandpasta als glijmiddel

Glijmiddel is een onmisbaar hulpje in de slaapkamer. Of je nu met z’n tweetjes bent of alleen, wat extra glijvermogen is altijd welkom. Helaas is zo’n tube niet onuitputtelijk en voor je het weet zit je zonder wanneer de nood het hoogst is. Sommige mensen worden op zo’n momenten wel erg creatief en zoeken hun toevlucht bij de meest onverwachte alternatieven.

Uiteraard hoef je niet per se speciaal glijmiddel te kopen bij de drogist of de apotheek. Professor en gynaecologe Stacey Tessler Lindau van de University of Chicago gaf eerder een woordje uitleg aan de website Refinery29: “Er bestaan heel wat betrouwbare glijmiddelen in de winkel, maar kokosolie werkt net zo goed om de wrijving tegen te gaan en de intieme delen te hydrateren.” Kokosolie en condooms gaan wel niet samen, dus wees gewaarschuwd. Pure aloë vera-gel kan je volgens Glamour Paris wel gewoon gebruiken in combinatie met condooms en het middeltje zou ook nog eens kleine kwaaltjes tegengaan.

Brandwonden

Er zijn dus heel wat mogelijkheden wat betreft glijmiddel, of je nu kiest voor een natuurlijke variant of niet. Maar er zijn ook dingen die je beter niet gebruikt. Een Reddit-gebruiker kwam bijvoorbeeld op het geni(t)ale idee om te masturberen met behulp van wat tandpasta, in de hoop dat het muntsmaakje zou zorgen voor een extra stimulerend effect. Niets bleek echter minder waar en zijn ingeving resulteerde dan ook in een zeer pijnlijk geslachtsorgaan, inclusief chemische brandwonden. Stuart Gale, hoofdapotheker bij de Oxford Online Pharmacy, geeft een woordje uitleg aan Metro UK: “In tegenstelling tot wat sommigen beweren, verhoogt tandpasta het mannelijke prestatievermogen niet. Het goedje bevat vaak zelfs een hele hoop ingrediënten die de huid irriteren, met in sommige gevallen zelfs brandwonden tot gevolg. Mijn advies? Gebruik tandpasta waarvoor hij bedoeld is: je tanden.”