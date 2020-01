Veel gewonden bij schietpartij in Ottawa

Bij een schietpartij in het centrum van de Canadese hoofdstad Ottawa zijn “vele gewonden” gevallen, zo hebben meerdere Canadese media overeenstemmend op gezag van de politie gemeld. De politie heeft het publiek opgeroepen de plek, de omgeving van Gilmour Street of een km ten zuiden van het parlementsgebouw, te vermijden.

Wat er precies aan de hand is of was, is nog onduidelijk. Wel zou het incident, dat om 07.30 uur plaatselijke tijd was uitgebroken, ondertussen afgelopen zijn.

Er zijn geen berichten over een eventuele arrestatie.

Drie mensen zijn zwaargewond naar een ziekenhuis overgebracht. Er zijn berichten over een dodelijk slachtoffer, maar hiervan is nog geen bevestiging.

bron: Belga