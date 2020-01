Tien nieuwe DNA-sporen in Bende van Nijvel-onderzoek

De speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel hebben tien nieuwe DNA-sporen ontdekt die aan de daders van de moordende raids gelinkt kunnen worden. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag. Tot nog toe waren er maar twee zuivere en zekere DNA-sporen. “Maar dankzij nieuwe technieken kan een gemengd DNA-profiel perfect uit elkaar gehaald worden om de afzonderlijke ­profielen te identificeren”, aldus Eric Van der Sypt, woordvoerder van het ­federale parket, in Het Nieuwsblad.

Om die nieuwe sporen te kunnen vergelijken met potentiële verdachten worden momenteel bij honderden oude, maar ook nieuwe namen uit het onderzoek opnieuw DNA en vingerafdrukken verzameld, schrijft ook Het Laatste Nieuws. Al wie van ver of van dichtbij in het Bendedossier genoemd wordt, komt aan de beurt. Ook ex-hoofd­verdachten Philippe De Staerke en Leopold Van Esbroeck kregen de politie al over de vloer.

Voor de speurders is het nu of nooit, want in 2025 verjaart de zaak definitief.

bron: Belga