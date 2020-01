Stéphane Peterhansel wint etappe, Carlos Sainz blijft leider bij de auto’s in Dakar 2020

De 54-jarige Fransman Stéphane Peterhansel (Mini) heeft de vierde etappe bij de auto’s in de Dakar gewonnen. “Monsieur Dakar” legde de 453 kilometer tussen Neom en Al Ula 2:26 sneller af dan de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). De Spanjaard Carlos Sainz was 7:18 trager dan teamgenoot Peterhansel en verloor ten opzichte van Al-Attiyah net geen vijf minuten. Hij blijft wel leider. Fabian Lurquin (Century) was als co-rijder van de Fransman Mathieu Serradori (Century) met een vijfde plaats op 13:17 de beste Belg. Tom Colsoul navigeerde de Nederlander Bernhard ten Brinke (Toyota Hilux) naar een zevende stek, op 18:35. Tot kilometer 350 draaiden Ten Brinke en Colsoul mee in de top vijf, maar naar het einde van de rit verloren ze terrein. Fernando Alonso (Toyota Hilux) kon zijn knappe prestatie van gisteren (4e) niet herhalen. De voormalige wereldkampioen Formule 1 reed de twaalfde tijd, 26:21 trager dan Peterhansel.

In de stand heeft Sainz, in 2010 en 2018 eindwinnaar, nog 3:03 voor op Al-Attiyah. Peterhansel is op 11:42 derde. Serradori en Lurquin zijn zesde op 26:55, Ten Brinke en Colsoul achtste op 44:40.

Thuisrijder Yazeed Al Rahji (Toyota Hilux) was in het begin van de etappe het best weg, maar Peterhansel nam al vrij snel over. Na zo’n 300 kilometer had de Fransman een voorsprong van vier minuten op Al-Attiyah en iets meer dan vijf op Sainz. Naar het einde van de rit toe zag de Fransman zijn voorsprong gehalveerd.

Peterhansel boekte zijn 77e ritzege in de Dakar en dikte zijn record zo nog wat aan. Dertien keer was hij eindwinnaar: zes keer bij de moto’s en zeven keer bij de auto’s.

Al-Attiyah was ook vandaag bij de pinken en zou in de stand genaderd zijn tot op drie luttele seconden van Sainz, ware het niet dat de Qatarees gisterenavond bedacht werd met drie minuten straftijd omdat hij het alarmsysteem aan boord van zijn Toyota genegeerd had. Op die manier voorkwam Al-Attiyah dat een andere deelnemer hem kon inhalen. Een manoeuvre dat door de organisatie opgemerkt en bestraft werd.

