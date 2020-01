Renaud Emond ruilt Standard voor FC Nantes

Renaud Emond ruilt Standard in voor FC Nantes. Dat heeft trainer Michel Preud’homme vanmiddag op de RTBF bevestigd. Het is voor de 28-jarige aanvaller de eerste ervaring in het buitenland. Beide clubs moeten de details van de overgang nog uitwerken. Met de transfer zou vier miljoen euro gemoeid zijn.

Emond is dit seizoen in de competitie met zeven treffers topschutter in Luik. Hij kwam in 2015 op Sclessin aan, nadat hij tussen 2013 en 2015 op het hoogste niveau doorbrak bij Waasland-Beveren. Voordien was de spits bij Virton aan de slag, waar hij zijn opleiding kreeg.

bron: Belga