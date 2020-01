Poetin ontmoet Assad tijdens verrassingsbezoek aan Syrië

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag aan onaangekondigd bezoek gebracht aan Syrië. Hij ontmoette in Damascus de Syrische leider Bashar al-Assad, zo melden de Russische media. De ontmoeting tussen de Syrische en de Russische leider vond plaats in het hoofdkwartier van de Russische troepen in Syrië. Ze werden er ingelicht over militaire ontwikkelingen in verschillende regio’s van het land, zegt Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin.

Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van Assad-regime. Volgens het Russische staatspersbureau Tass heeft al-Assad Poetin dan ook bedankt voor de militaire steun “bij het bestrijden van terrorisme en het herstellen van het vreedzame leven” in het land.

Poetin onderstreepte dan weer de vooruitgang die het regime heeft geboekt bij de inspanningen om zijn “territoriale integriteit” te herstellen. “Poetin beklemtoonde dat met het blote oog duidelijk kan worden waargenomen dat het vreedzaam leven weerkeert in de straten van Damascus”, zo wordt Peskov geciteerd.

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de Syrische oorlog in 2011 dat Poetin een bezoek brengt aan Damascus. In 2017 was hij wel al eens afgezakt naar de Russische militaire basis van Hmeimim, in de kuststad Latakia.

Bron: Belga