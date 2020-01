Oekraïens passagiersvliegtuig stort neer bij Teheran

Een Boeing 737 van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij is vandaag na het opstijgen uit de Iraanse hoofdstad Teheran gecrasht. Alle inzittenden hebben het niet overleefd, zegt de Iraanse hulporganisatie Rode Halvemaan. Afhankelijk van de bron zijn 173 of 176 inzittenden omgekomen. Het gaat om een vlucht die op weg was naar Kiev. Volgens de Rode Halvemaan is het onmogelijk dat er nog passagiers in leven zijn. Volgens de eerste berichten is het vliegtuig gecrasht in Shariar, ten westen van Teheran. Er werden tien ambulances naar de site gestuurd. Er waren 176 mensen aan boord, 167 passagiers en negen crewleden, zegt een woordvoerder van Teherans internationale luchthaven Imam Khomeini. Volgens de Rode Halvemaan gaat het om 173 inzittenden.

De crash zou te wijten zijn aan technische problemen met het model 737, meldt persagentschap Isna. Van het 737 MAX model crashte er vorig jaar twee toestellen, waarbij 346 mensen om het leven kwamen. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing verzamelt inmiddels meer informatie over de crash. “We zijn op de hoogte van de mediaberichten uit Iran en we verzamelen meer informatie”, reageert het bedrijf op Twitter.

Bron: Belga