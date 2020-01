François Bellot wil hogere lonen voor topmanagers

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil dat de topmanagers van overheidsbedrijven meer kunnen verdienen dan het huidige plafond van 290.000 euro per jaar. “De bedragen die we in België bieden, volstaan niet”, zegt Bellot in La Dernière Heure. Volgens hem kan de huidige beperking voor problemen zorgen in de zoektocht naar een opvolger voor ceo Luc Lallemand bij Infrabel, nu die aan de slag gaat bij de Franse spoormaatschappij SNCF. Het is niet de eerste keer dat Bellot pleit voor hogere lonen voor de topmanagers. “Het loonplafond van 290.000 euro per jaar is onhoudbaar om een opvolger voor Luc Lallemand bij Infrabel te vinden”, luidde het gisteren al op LN24. “We moeten naar een loon van 400.000 tot 500.000 euro per jaar gaan”.

Wie Lallemand zal opvolgen, is nog niet bekend. Volgens Bellot zal niet worden getalmd met de zoektocht. De verloning zou echter wel een struikelblok kunnen vormen. “Ik trek aan de alarmbel over de toekomst van het publiek management. We moeten nadenken over het beheer en de manier waarop we topmensen verlonen”, luidde het.

Bellot herinnert eraan dat de plafonnering er kwam als gevolg van bepaalde buitensporigheden, maar werden bedrijven als de NMBS en Infrabel mee in bad getrokken. “Het probleem was niet het loon van de bazen van de NMBS en Infrabel. Resultaat: we zien Belgisch talent naar het buitenland vertrekken, al is het loon in het geval van Luc Lallemand niet de eerste drijfveer.”

bron: Belga