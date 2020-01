Pendelaars klussen bij door pakjes te retourneren

Online shoppen en je pakje thuis laten leveren is erg makkelijk, maar niet echt ecologisch. Zeker niet als je de vele retourzendingen erbij telt. Daarom wil modeketen JBC zijn pakjes voortaan laten retourneren door pendelaars. Het bedrijf gaat daarvoor in zee met de Luikse start-up Hytchers.

Klanten die online een bestelling hebben geplaatst, maar die willen retourneren kunnen voortaan terecht in een JBC-winkel of bij Hytchers. Die start-up werkt met pendelende automobilisten, die pakjes vervoeren en leveren die op hun pendelroute liggen. In ruil krijgen die pendelaars punten die ze bij de partners van Hytchers kunnen inwisselen voor aankoopbonnen.

Concreet moeten klanten hun retourpakketje aankondigen op het online platform van Hytchers en afgeven in een centraal inzamelpunt. Een pendelaar levert het pakje af in een ander inzamelpunt bij de bestemming. Resultaat: er hoeft geen extra postbode of koerier ingeschakeld te worden om een pakje te retourneren, want de pendelaar legt sowieso zijn vaste route af. En minder bestelbusjes betekenen minder CO2-uitstoot. Tests van het onafhankelijk bureau Ecores tonen aan dat Hytchers zo de CO2-uitstoot met 88% kan verminderen.