Europese buitenlandministers verwerpen buitenlandse inmenging in Libië

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell en de buitenlandministers van Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben vandaag in een gemeenschappelijke verklaring de buitenlandse inmenging in Libië verworpen. Een vingerwijzing naar de Turkse beslissing om met troepen tussenbeide te komen in Libië, zo duidde Borrell. “Aanhoudende buitenlandse inmenging wakkert de crisis aan. Hoe meer de Libische strijdende partijen vertrouwen op buitenlandse militaire bijstand, hoe meer ze externe actoren onrechtmatige invloed geven op soevereine Libische beslissingen, ten koste van de nationale belangen en de regionale stabiliteit”, zo staat in de verklaring.

Borrell maakte er geen geheim van dat de Europeanen daarmee Turkije viseren. Het land kondigde het voorbije weekend aan dat het troepen naar Libië stuurt. “We verwerpen dit. Het vergroot onze ongerustheid over de situatie in Libië”, zei de Spanjaard na afloop van het beraad met de Duitse minister Heiko Maas, diens Franse ambtgenoot Jean-Yves Le Drian, de Brit Dominic Raab en de Italiaan Luigi Di Maio.

bron: Belga