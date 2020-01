Champions League basket (m) – Oostende verslaat groepsleider Sassari

Landskampioen Filou Oostende heeft dinsdagavond in zijn tiende poulewedstrijd van de Champions League basketbal een fraaie thuiszege behaald tegen het Italiaanse Dinamo Sassari, de leider in de groep. De landskampioen leidde na het eerst kwart in de Versluys Dôme met 25-22 en mocht ook gaan rusten met een voorsprong (46-42). In het derde kwart hield Oostende de kleine marge vast (64-61). In de laatste tien speelminuten gaf Oostende de overwinning niet meer uit handen. Het werd 88-82.

MiKyle McIntosh kroonde zich met 27 punten tot beste schutter bij de thuisploeg. Ook Dusan Djordjevic (12 ptn), Jean-Marc Mwema (12 ptn), Braian Angola (11 ptn, 9 rbs) en Servaas Buysschaert (10 ptn) eindigden in de dubbele punten. Bezoeker Dwayne Evans werd met 31 punten topscorer van de wedstrijd.

Voor de kustploeg was het de vijfde overwinning tegen vijf nederlagen. Sassari leed een derde nederlaag. Oostende is voorlopig vierde, wat net volstaat om door te stoten naar de achtste finales.

Volgende week dinsdag (14 januari) spelen de mannen van Dario Gjergja in Letland tegen Lietkabelis.

bron: Belga