Beke geeft cijfers retroactieve kinderbijslag vrij

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft in het parlement cijfers gegeven over de retroactieve kinderbijslag. Hij deed dat na interpellaties van sp.a, Groen en Vlaams Belang over de uitspraak van minister-president Jan Jambon (N-VA) dat asielzoekers een huis zouden kunnen kopen met het kindergeld dat ze met terugwerkende kracht hebben gekregen. “Ik besef dat ik als regeringsleider moet verbinden. De ploeg, maar ook ruimer dan de ploeg”, zei Jambon vandaag. “Ik heb misschien verkeerd ingeschat dat dit tot zoveel commotie zou leiden.” Wouter Beke gaf in het parlement cijfers voor de periode van 2014 tot en met 2019. Er waren toen, volgens een eerste controle, 2.524 aanvragen voor retroactieve kinderbijslag voor meer dan 10.000 euro. “Dat kan omwille van velerlei redenen zijn”, aldus Beke. “Het gaat in hoofdzaak niet om asielzoekers.”

Retroactieve kinderbijslag kan onder meer worden aangevraagd door mensen die uit het buitenland zijn overgekomen of door mensen met een kind met een handicap.

Desalniettemin is er de afgelopen vijf jaar minstens één keer retroactieve kinderbijslag uitbetaald voor een periode waarin een gezin illegaal in het land was. “Er is 91.000 euro uitbetaald, ook voor de periodes waarin het gezin illegaal in het land verbleef”, aldus Beke.

Intussen is dat niet meer mogelijk. Sinds de invoering van de nieuwe kinderbijslag, het groeipakket, moet een gezin een verblijfskaart hebben om in aanmerking te komen voor kinderbijslag. De nieuwe Vlaamse regering wil nu snel een besluit nemen om niet langer kinderbijslag uit te keren voor de periode van de asielprocedure, omdat asielzoekers dan al recht hebben op materiële ondersteuning.

bron: Belga