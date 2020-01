Britse serieverkrachter misbruikte wellicht 190 mannen, tot levenslang veroordeeld

Een van de zwaarste Britse serieverkrachters is maandag in Manchester veroordeeld tot een levenslange celstraf. De 36-jarige man werd veroordeeld voor het seksueel misbruik van 48 mannen. Terwijl hij de mannen misbruikte, filmde hij zijn bewusteloze slachtoffers. De politie gaat ervan uit dat Reynhard Sinaga zich op tien jaar tijd aan meer dan 190 mannen vergrepen heeft. Velen van hen konden echter nog niet geïdentificeerd worden.

Uit de video-opnames bleek dat de dader in de vroege ochtend op zoek ging naar slachtoffers, vaak in de buurt van nachtclubs. De meeste slachtoffers waren rond de 20, dronken en alleen. Hij beloofde zijn slachtoffers bij hem thuis een drankje of een slaapplek, of de mogelijkheid hun gsm op te laden. Daar verdoofde hij de mannen en filmde hen terwijl hij hen verkrachtte.

Seksuele fantasie

De zaak is de grootste verkrachtingszaak ooit in Groot-Brittannië. Op basis van de opnames die Sinaga maakte, vermoedt de politie dat hij ongeveer 195 mannen verkrachtte. 70 van zijn slachtoffers konden nog niet geïdentificeerd worden.

Tijdens het proces zei Sinaga dat de andere mannen hem met een seksuele fantasie hielpen, door te doen alsof ze dood waren tijdens de seks. De aanklager noemde die uitlatingen belachelijk.

Trofeeën

De meeste mannen verlieten het appartement van de man zonder te weten dat ze verkracht waren. Sinaga hield wel vaak hun portefeuilles of horloges als trofee.

De man werd in 2017 gepakt: een van slachtoffers werd wakker tijdens een verkrachting, stal Sinaga’s gsm en ging ermee naar de politie. Hij woonde in een flat vlak bij de bekende nachtclub Factory.

In juni kreeg hij al levenslang in een ander proces.