Acht op de tien werknemers mikken op nieuwe job dit jaar

Wisselen van job is een van de populairste voornemens voor 2020. Uit een rondvraag van rekruteringsexpert Hays bij meer dan 5.500 werknemers uit 150 landen blijkt dat 80% van de deelnemers in het komende jaar andere professionele oorden wil opzoeken.

Van die groep zeggen vier op de tien dat ze uitgekeken zijn op hun huidige functie. Meer dan een vijfde ziet te weinig groeimarge op vlak van opleiding in zijn of haar loopbaan. Zo’n 13% geeft aan niet tevreden te zijn over hun huidig loon en voordelenpakket. Van alle bevraagden stelde 11% niet actief op zoek te zijn naar een nieuwe job. Een derde daarvan antwoordde wel dat ze een overstap zouden overwegen als ze daardoor hun loonvoorwaarden kunnen verbeteren. Voor bijna een kwart zou meer variatie of uitdaging in de nieuwe functie een reden zijn om te verhuizen van werkomgeving en 22% zegt overtuigd te kunnen worden door betere opleidings- en doorgroeimogelijkheden.