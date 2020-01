Wallonië betaalt 7,55 miljoen euro aan facturen aan skeyes

Waals minister Jean-Luc Crucke (MR), die bevoegd is voor de Luchthavens, heeft zijn administratie de opdracht gegeven een factuur van 7,55 miljoen euro aan luchtverkeersleider skeyes te betalen. De minister had die geblokkeerd omdat hij meer duidelijkheid wilde over de facturen die skeyes doorstuurde. Daarbij speelde ook de hinder die de regionale luchthavens vorig jaar ondervonden door de stakingen bij de luchtverkeersleider. Het is eigenlijk al sinds 2013 dat Wallonië meer tekst en uitleg wil over de facturatie van skeyes voor de begeleiding van het vliegverkeer rond de luchthavens van Luik en Charleroi. Die waren tussen 2004 en 2011 fors de hoogte ingegaan, al wijst de verkeersleider erop dat een recent gepubliceerd KB ervoor zorgt dat de kosten voor het gewest voor de regionale luchthavens aanzienlijk zullen dalen.

Begin december vond een ontmoeting plaats tussen minister Crucke enerzijds en Johan Decuyper en Renaud Lorand anderzijds, respectievelijk de CEO en de voorzitter van skeyes. “Omdat een aantal gevraagde elementen werden overgemaakt aan mijn diensten, heb ik mijn administratie de opdracht gegeven de betaling van de facturen die het gewest verschuldigd is voor het boekjaar 2019 uit te voeren”, aldus Crucke.

Omdat niet alle informatie werd overgemaakt, heeft het gewest beslist zijn procedure voor de rechtbank niet te laten vallen, voegde de minister eraan toe.

bron: Belga