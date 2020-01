Unesco vraagt om cultureel en natuurlijk werelderfgoed in Iran te ontzien

De cultuurorganisatie van de Verenigde Naties Unesco heeft in verband met het dreigement van de VS ten aanzien van Iran om tientallen sites aan te vallen, erop gewezen dat de VS zich ertoe verbonden hebben om plekken met bijzondere culturele of natuurlijke waarde niet aan te vallen. De VS heeft namelijk, net zoals Iran, in 1972 een overeenkomst ondertekend die wereldcultuur en natuurerfgoed beschermt. Dat heeft Unesco-directeur-generaal Audrey Azoulay maandag in Parijs nog eens benadrukt. Zowel cultuur- als natuurerfgoed van de andere verdragstaten mogen niet beschadigd worden, zo heet het in de conventie.

Amerikaans president Donald Trump had zaterdag Teheran bedreigd met zware reacties als dat land de moord op de topgeneraal Qassem Soleimani zou wreken. Trump zei een lijst klaar te hebben van 52 Iraanse doelen die dan zouden aangevallen worden. Zondagavond had Trump het dreigement nog eens herhaald aan boord van zijn presidentieel vliegtuig tegenover journalisten toen hij uit Florida terugvloog naar Washington.

Bron: Belga