Goffin begint nieuwe seizoen als 11e op ranglijst, Coppejans is nieuwe Belgische nummer 2

David Goffin staat op de elfde plaats op de eerste ATP-ranking van 2020, die vandaag gepubliceerd werd. Kimmer Coppejans, 158e (+2), is de nieuwe Belgische nummer 2 aangezien Steve Darcis, die na de Australian Open zijn carrière beëindigt, van de 157e naar de 200e plaats zakt. Ruben Bemelmans is 256e (+4), Arthur De Greef 293e (-1). David Goffin, Steve Darcis en Kimmer Coppejans komen deze week nog in actie op de ATP Cup in Australië, waar ook dubbelspecialisten Joran Vliegen en Sander Gillé aan zet zijn. Vliegen is 38e (+1) op de wereldranglijst van het dubbelspel, Gillé 46e (+1).

De Spanjaard Rafael Nadal behoudt de koppositie, voor de Serviër Novak Djokovic en de Zwitser Roger Federer. Er is één wijziging in de top 10: de Fransman Gaël Monfils neemt de negende plaats over van de Spanjaard Roberto Bautista Agut, nu tiende. Verder zakt de Japanner Kei Nishikori van de 13e naar de 16e stek, waardoor de Argentijn Diego Schwartzman (13e), de Canadees Denis Shapovalov (14e) en de Zwitser Stan Wawrinka (15e) een plaats opschuiven.

bron: Belga