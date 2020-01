Conflict VS-Iran – Trump dreigt met sancties tegen Iran en Irak

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondagavond gedreigd met zware represailles tegen Iran als de Iraniërs Amerikaanse installaties in het Midden-Oosten aanvallen. De Irakezen mogen zich dan weer aan sancties verwachten als ze de door de VS geleide coalitie het land uit zetten. Trump maakte zijn commentaren vanuit Air Force One, op terugweg van vakantie in Florida naar Washington. “Het maakt niet uit wat ze doen, de represailles zullen zwaar zijn”, zo zei hij over Iran. Zaterdag had hij al gezegd dat de Verenigde Staten 52 sites in Iran hebben geïdentificeerd en dat die “zeer snel en zeer hard” aangevallen worden als Iran Amerikanen of Amerikaanse doelen aanvalt.

Met zijn dreigement reageert de president op bedreigingen van Iran na de dodelijke aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak.

Ook over de Irakezen had hij zijn mening: “Als ze ons effectief vragen om te vertrekken, zal dat niet vriendschappelijk gebeuren. We zullen sancties opleggen zoals ze nog nooit gezien hebben.”

Het parlement van Irak heeft zondag een resolutie aangenomen waarin aan de regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten. In de tekst wordt ook gesteld dat de Iraakse regering haar vraag om hulp aan de door de VS geleide internationale coalitie tegen de jihadistische terreurgroep IS weer moet intrekken.

Bron: Belga