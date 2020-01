Conflict Iran-VS – Amerikaanse leger “herpositioneert” troepen ivm terugtrekking

Het Amerikaanse leger heeft maandagavond de nummer twee in bevelvoering van het Iraakse leger laten weten de troepen van de internationale anti-jihadistische coalitie te zullen “herpositioneren” in het licht van een “veilige en efficiënte terugtrekking” uit Irak. Dit blijkt uit een brief die het Franse persbureau AFP heeft kunnen inkijken. Twee Amerikaanse militaire gezagsdragers en een Iraakse hebben tegenover AFP de authenticiteit bevestigd van de brief, ondertekend door generaal William H. Seely. Die voert het bevel over de Amerikaanse militaire operaties in Irak.

“Wij eerbiedigen uw soevereine beslissing die ons ons vertrek gelast”, staat ook in het document.

Daags tevoren heeft het Iraakse parlement de regering aangepord de buitenlandse troepen te weren uit het land na het doden van onder meer de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad.

Bron: Belga