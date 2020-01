Bosch wil artificiële intelligentie voor al zijn producten tegen 2025

Het Duitse technologieconcern Bosch wil zich in de komende jaren volledig richten op de inzet van artificiële intelligentie. “Tegen het midden van het volgende decennium zou elk van onze producten over artificiële intelligentie moeten beschikken”, aldus Mike Mansuetti, topman van Bosch voor Noord-Amerika, vandaag tijdens technologiebeurs CES in Las Vegas. In de komende twee jaar wil Bosch zowat 20.000 medewerkers inzetten voor het thema. Tot dusver zijn 1.000 werknemers ermee bezig.

Op de CES toont Bosch onder andere een glazen zonnewering voor auto’s. Het systeem volgt door middel van camera’s de positie van de ogen van de bestuurder en verduistert de ruit alleen precies daar waar de zon voor verblinding zou zorgen.

bron: Belga