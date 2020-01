Lady Gaga geeft haar ziel bloot bij Oprah over zelfverminking, antidepressiva en ziekte

Tijdens de tour van talkshowhost Oprah Winfrey doorheen de Verenigde Staten heeft popster Lady Gaga een erg openhartig interview gegeven. Ze vertelt er onder andere over haar verkrachting, antidepressiva, haar ziekte en zelfverminking.

De ‘2020 Vision: Your Life in Focus Tour’ van Oprah ontvangt allerlei bekende gasten. Gepraat wordt er vooral over gezond leven, zowel op mentaal als op fysiek vlak. Eerste gaste was zangeres Lady Gaga, die in het verleden al openlijk sprak over haar mentale gezondheidsproblemen en nu samen met Oprah werkt aan een documentaire over mentale gezondheid voor streamingdienst Apple+. Tijdens het gesprek deed ze echter nog een aantal diepere ontboezemingen.

Verkrachting

Zo ging de 33-jarige Gaga dieper in op de reeks verkrachtingen die ze meemaakte toen ze 19 was. Ze vertelt hoe ze daardoor een posttraumatische stressstoornis ontwikkelde. “Ik had niemand om mee te praten, geen therapeut, psychiater of zelfs geen dokter. “Ik werd gewoon ineens een superster, reisde van hotelkamer naar hotelkamer. Dus verwerkte ik het nooit.” Volgens Gaga, geboren als Stefani Germanotta, is haar verkrachter iemand uit de muziekwereld, die bescherming geniet. “De dader hoort thuis in de gevangenis, maar niemand wou achter hem aangaan.” Tijdens het hoogtepunt van de #MeToo-beweging maakte de persoonlijke keuze om zijn naam niet te onthullen. “Ik wil de situatie niet opnieuw herleven. Dat is mijn persoonlijke keuze en ik hoop dat de wereld die respecteert”, aldus het popidool.

Fibromyalgie

Op Oprahs sofa vertelt Gaga over de chronische ziekte fibromyalgie, die pijn in het spier- en bindweefsel veroorzaakt. Ze kreeg de diagnose na vijf jaar lang pijn lijden en onder scanners gaan. “Terwijl ik hier zit, heb ik van top tot teen pijn”, vertelt ze aan Oprah. De zangeres annuleerde in het verleden al meermaals concerten vanwege de ondragelijke pijn. Ze gelooft dat de ziekte een gevolg is van haar verkrachtingen, want het ontstaan van de aandoening is aan stress gelinkt. Ook voelt de spierpijn hetzelfde als de pijn die ze na de verkrachtingen ervaarde. Ze wil fibromyalgie behandelen als een mentale ziekte. “Door in therapie te gaan en mijn mentale gezondheid aan te pakken, kan ik ook de pijn verlichten.” Sommige dokters denken echter dat fibromyalgie een auto-immuunziekte is.

Antidepressiva

Ook over het stigma dat aan antidepressiva kleeft, werd er uitvoerig gepraat. Gaga wil dat stigma de wereld uithelpen: “Medicatie heeft mij geholpen. Als ik geen pillen zou nemen, zou ik de controle verliezen”, geeft Gaga toe. Medicatie neem je echter niet zonder goed nadenken. “Als je huisdokter je antidepressiva voorschrijft, dan is dat fout. Hij moet je doorverwijzen naar een psychiater, die weet waar je nood aan hebt. En ik kan wel vertellen welke medicatie ik neem, maar dat die werken voor mij, wil niet zeggen dat ze voor anderen werken. Je moet echt onderzocht worden door iemand die daarvoor geschikt is.” Ook hamert ze op de belangrijke rol van therapie in het genezingsproces.

Zelfverminking

Gaga gebruikte zelfverminking als een ontsnapping. “Er zijn twee redenen waarom je jezelf pijn doet, uit mijn eigen ervaring. Als je snijdt, voel je voor een halve second verlichting, van de pijn die je ergens anders voelt”, vertelt ze aan Oprah. “Maar je verliest de controle, en het is niet bevorderlijk voor je mentale toestand. Een andere reden is om het te laten zien. Om mensen te laten zien dat ik pijn had, en dat ik hulp nodig had.”