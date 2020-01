WB alpijnse ski – Armand Marchant na topprestatie: “Ik ging er helemaal voor”

Armand Marchant heeft zondag Belgische skigeschiedenis geschreven. Hij werd vijfde in de slalom nabij de Kroatische hoofdstad Zagreb, het beste Belgische resultaat ooit in een wereldbeker alpijnse ski. Hij maakte vooral indruk in de tweede run met de scherpste chrono van het deelnemersveld. “Ik heb mijn skiën 100 procent kunnen uitdrukken”, verklaarde hij na afloop. “Sinds het begin van het seizoen heb ik me nog niet helemaal laten gaan. Hier was de piste goed en ging ik er helemaal voor. Ik heb mijn skiën 100 procent kunnen uitdrukken”, verklaarde de 22-jarige skiër aan Belga. “Aangezien er nog 19 skiërs na mij volgden, wist ik niet waaraan ik me kon verwachten. Ik wist gewoon dat ik mijn job had gedaan. Ik stond lang aan de leiding. Maar enkele grote namen moesten nog passeren, ik dacht dus niet te veel aan het podium. Uiteindelijk word ik vijfde. Het is een ongelooflijk gevoel. Dit doet me veel plezier na wat ik heb meegemaakt.”

In januari 2017 liep Marchant een meervoudige scheenbeenbreuk op tijdens de reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden. Pas eind november 2019 vierde hij zijn rentree in de wereldbeker. “Ik werk hard, en dat begint te lonen. Ik moet dezelfde ingesteldheid behouden. Ik eindig hier op 20 honderdsten van het podium. Als ik een beetje beter had geskied in de eerste run, stond ik op het podium. Maar ik moet niet te begerig zijn.”

De rest van het seizoen bekijkt Marchant stap voor stap. “Vandaag heb ik een fantastische manche geskied. Het is het doel om dat nog eens te doen, en daarna twee keer op één dag. Een ander doel is om mijn startnummer te verbeteren, vandaag begon ik met het nummer 40.”

In december 2016 eindigde Marchant als eerste Belgische man ooit in de punten op een wereldbekermanche, hij werd toen achttiende in de slalom van het Franse Val d’Isère. In maart 2019 deed Sam Maes beter met een twaalfde stek in de reuzenslalom van Kranjska Gora. “Ik kan nu opnieuw zeggen dat ik het beste Belgische resultaat achter mijn naam heb”, lachte Marchant.

