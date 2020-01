Wagen rijdt in op groep toeristen in Zuid-Tirol: zes doden

Zes mensen zijn omgekomen in Noord-Italië nadat een auto op een groep toeristen inreed in Zuid-Tirol. Dat zegt de politie.

De auto reed rond 1 uur op de groep in bij Bruneck. De politie onderzoekt hoe het ongeluk is gebeurd. Een politiewoordvoerder in Bolzano zei dat ambtenaren ervan uitgaan dat de zes mensen die stierven uit Duitsland kwamen.

De slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd. De politie heeft geen informatie verstrekt over hun identiteit of waar ze vandaan kwamen. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert commentaar.

De omroep Rai Suedtirol meldde dat het voertuig in een groep van 17 mensen reed. Verschillende raakten gewond, sommige ernstig. Zes mensen stierven op de plaats van het ongeval.

Een persconferentie is gepland voor later zondag.

bron: Belga