Scouts en Gidsen Vilvoorde reageren aangeslagen

Bij de Scouts en Gidsen Vilvoorde wordt verslagen gereageerd op de vondst van het lichaam van Frederik Vanclooster. De 21-jarige jongeman, die in de oudejaarsnacht verdwenen was en wiens lichaam deze voormiddag aangetroffen werd in het kanaal Brussel-Schelde, was een van de leiders van de Akabe-tak, de tak binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen die zich inzet voor scouting voor jongeren met een handicap. “De groepsleiding en de scoutsgroep zijn op dit moment niet in staat om hierop te reageren”, meldt de groepsleiding in een korte mededeling. “Het ongeloof en het verdriet zijn op dit moment veel te groot. De verslagenheid bij de scoutsgroep is momenteel onbeschrijflijk. Wel wensen we graag ter ere van Frederik mee te geven dat hij een zeer toegewijde en verantwoordelijke jongeman was die door iedereen geliefd was.”

Frederik Vanclooster was verdwenen na een nieuwjaarsfuif in de Kruitfabriek, aan de Steenkaai in Vilvoorde. De voorbije dagen vonden in Vilvoorde en in het kanaal Brussel-Schelde verschillende zoekacties plaats naar de jongeman. Zondagvoormiddag troffen duikers van de brandweer dan zijn lichaam aan in het water, in de directe omgeving van de Kruitfabriek.

bron: Belga