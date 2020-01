Presidentsverkiezingen Kroatië – President en ex-premier nemen het tegen elkaar op

De vroegere premier Zoran Milanovic en de huidige presidente Kolinda Grabar-Kitarovic nemen het zondag bij de Kroatische presidentsverkiezingen tegen elkaar op in de beslissende tweede stemronde. Voor Grabar-Kitarovic, die achter Milanovic eindigde in de eerste stemronde, om de nationalistische kiezers naar de stembus te krijgen. De 53-jarige sociaaldemocraat Milanovic kreeg in de eerste ronde 29,58 procent van de stemmen, terwijl de 51-jarige conservatieve Grabar-Kitarovic 26,76 procent scoorde.

De eerste ronde gaf aan dat de rechtsradicalen aan veld winnen, net nu Kroatië voorzitter van de EU is geworden. Grabar-Kitarovic zal proberen die kiezers naar de stembus te krijgen en achter zich te scharen. Ze staat voor een “authentiek Kroatië” en presenteert zichzelf als “vrouw van het volk”, terwijl Milanovic eerder gaat voor een “normaal Kroatië”. In tegenstelling tot vele leden van zijn partij wordt hij niet verdacht van corruptie.

De functie van president is eerder symbolisch in Kroatië: hij of zij vertegenwoordigt het land op internationale aangelegenheden, coördineert het buitenlandse beleid met de regering en is verantwoordelijk voor de troepen.

bron: Belga