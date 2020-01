Israëlische premier Netanyahu staat bevoegdheden af aan nieuwe ministers

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag zijn ministerportefeuilles afgestaan aan drie nieuwe ministers. De Israëlische eerste minister moet afstand doen van die bevoegdheden omdat hij aangeklaagd is voor onder meer fraude. Netanyahu werd eind november aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Het was de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat een zittende premier wordt aangeklaagd. Door die affaire zag ‘Bibi’ zich genoodzaakt om afstand te doen van al zijn ministerposten, met uitzondering van het premierschap.

Zijn bevoegdheden zijn zondag verdeeld over drie nieuwe ministers: David Bitan (Landbouw), Tzipi Hotoveli (Diaspora) en Yfat Sassa-Bitton (Sociale Zaken). Het gaat om drie politici van Likoed, de partij van Netanyahu. Eerder raakte al bekend dat Jakov Litzmannn minister van Gezondheid wordt.

Bron: Belga