Dringende NAVO-zitting over situatie in Irak

Als gevolg van de toenemende spanningen in het Midden-Oosten heeft Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, een “dringende” zitting van de Noord-Atlantische Raad gepland. Dat heeft een woordvoerder van het militaire bondgenootschap meegedeeld aan het Duitse persbureau dpa. In de Noord-Atlantische Raad zetelen de ambassadeurs van de 29 NAVO-lidstaten. De ambassadeurs zullen morgen om 15.00 uur bijeenkomen om te overleggen over de gewijzigde situatie in Irak, als gevolg van de dodelijke Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

De Noord-Atlantische Raad is het belangrijkste bestuursorgaan van de NAVO.

bron: Belga