Conflict VS-Iran – Iraaks parlement vraagt regering om aanwezigheid internationale coalitie te beëindigen

Het parlement van Irak heeft een resolutie aangenomen waarin aan de regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten. In de tekst wordt ook gesteld dat de Iraakse regering haar vraag om hulp aan de door de VS geleide internationale coalitie tegen de jihadistische terreurgroep IS weer moet intrekken. De Amerikanen reageren ontgoocheld. Daarnaast wil het parlement in Bagdad dat er voor buitenlandse troepen een verbod komt op het gebruik van de Iraakse wateren en van het luchtruim van het land.

De beslissing werd genomen tijdens een bijzondere bijeenkomst van het parlement, die live werd uitgezonden op de Iraakse televisie. Ook aftredend premier Adel Abdel Mahdi woonde de zitting bij. Hij had er in een toespraak zelf voor gepleit om geen buitenlandse militairen meer toe te laten in het land. “We hebben twee mogelijkheden: de buitenlandse aanwezigheid onmiddellijk beëindigen, of een tijdschema opstellen voor de terugtrekking”, zo verklaarde hij.

Het parlement reageert daarmee op de dodelijk droneaanval die de VS in de nacht van donderdag op vrijdag uitvoerden in de buurt van de luchthaven van Bagdad. Daarbij werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood, wat de spanningen in de regio opnieuw fel heeft doen oplopen. In totaal kwamen toen tien mensen om: vijf Irakezen en vijf Iraniërs.

De Verenigde Staten reageren ontgoocheld. “We bekijken nog of de resolutie wettelijk is, maar we raden de Iraakse leiders sterk aan om nog eens goed na te denken over het belang van de economische en veiligheidsrelatie van onze twee landen”, zo was de boodschap van Morgan Ortagus, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, duidelijk.

Bron: Belga