Zeven doden nadat gebouw instort in Cambodja

Zeven mensen zijn vrijdag omgekomen nadat een gebouw ineenstortte in Cambodja. Nog 25 anderen werden levend onder het puin gehaald. Tussen de twintig en dertig arbeiders raakten bedolven toen gebouw van zeven verdiepingen ineenstortte in de provincie Kep in het zuiden van het land. Dat melden lokale media.

De eerste minister van Cambodja Hun Sen zal naar Kep reizen om de reddingswerkers te steunen. Dat liet hij weten op Facebook.

In juni kwamen nog 28 mensen om het leven toen een gebouw instortte in de provincie Preah Sihanouk.

Bron: Belga